В Новом Уренгое скоро повятся 10 новых автобусов

В Новый Уренгой скоро поступят 10 новых автобусов Фото: Муниципальное образование город Новый Уренгой

На Ямале стартовала масштабная программа по обновлению автобусного парка и реализуется она по поручению главы региона Дмитрия Артюхова.

Так, до конца 2021 года по программе лизинга в Новый Уренгой поступят 10 новых автобусов. Все они оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло «Бегущая строка», системой Глонасс. Также транспрот полностью адаптирован для маломобильных граждан. Большая часть техники будет на экологичном газомотором топливе.

- Это хорошее подспорье нашему городскому автобусному парку, часть которого уже пора менять. Новые автобусы уже курсируют между Новым Уренгоем и Коротчаево. Напомню, в 2020-м мы получили 8 единиц, 5 из них отправили в рейсы в наши отдаленные районы, - поделился в своих социальных сетях глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

С 2017 года на Ямал закуплено 84 автобуса, 39 из них – на газомоторном топливе.