На Ямале расширили план социальной догазификации домов Фото: Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО

На Ямале создали план-график догазификации. Количество объектов, домовладений в населенных пунктах округа, для которых создается техническая возможность подключения, увеличилось больше чем в два раза. До 2022 года в президентскую программу социальной газификации на Ямале включены 832 домовладения, соответствующих всем условиям, которые расположены в 12 населенных пунктах девяти муниципальных образований округа. Что важно - за подведение газа до границы участка люди платить не будут. В программу социальной газификации включены домовладения, расположенные в населенных пунктах, где уже проложены газораспределительные сети.