На Ямале стартует конкурс: «Стоп, коррупция» Фото: официальный портал Ямальского района

Жителей Ямальского района приглашают участвовать в районном конкурсе социальной рекламы «Стоп, коррупция», который стартует с 11 октября.

Конкурс проводится до 15 ноября по номинациям: Видео — анимационный ролик» и «Лучший плакат на тему противодействия коррупции», приём работ начнётся уже в понедельник. К участию принимаются работы, посвященные современным проблемам коррупции, причинам коррупционных проявлений и мерам, направленным на их преодоление. Тематика работ должна отражать всевозможные направления антикоррупционной деятельности, социальные проблемы, связанные с коррупционными явлениями, пути формирования антикоррупционного мировоззрения и меры, которые могут быть приняты для построения эффективной системы противодействия коррупции. С подробными условиями конкурса можно ознакомиться на сайте.