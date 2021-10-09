В Лабытнанги усилены меры профилактики коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Лабытнанги провели заседание штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета. Рост заболеваемости требует принятия срочных мер для сохранения здоровья жителей, бесперебойной работы учреждений и предприятий. На сегодня в стационаре развернуты дополнительные койки для больных и у каждого заболевшего свой круг контактных - в целом их больше 100 человек. На фоне роста заболеваемости темпы вакцинации недостаточные – 43%, так как для формирования коллективного иммунитета необходимо 80% привитых. Работники организаций и предприятий, предоставляющих услуги населению, включая предпринимательство должны пройти вакцинацию от коронавируса. На заседании оценили ситуацию по вакцинации в трудовых коллективах. Для проведения иммунизации больница готова направить по заявкам работодателей выездные бригады. Планируется создать дополнительные прививочные пункты.

Меры профилактики усилены и сейчас активно проверяют соблюдение масочного режима в автобусах и магазинах.