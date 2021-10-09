На Ямале многодетные семьи могут получить свидетельства и купить новую квартиру Фото: глава Приуральского района Ямала Иван Сакал

На Ямале продолжается выдача свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения многодетным семьям.

Накануне вручили ещё 6 свидетельств. С начала 2021 года, по поручению Губернатора, выдано 33 свидетельства семьям, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Многодетные семьи могут использовать социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения в многоквартирном доме капитального исполнения, покупку индивидуального жилого дома, погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам). В этом году уже 27 многодетных семей - получателей смогли улучшить свои жилищные условия и купили жилье в Аксарке, Белоярске, Харсаиме, Харпе, Ноябрьске, Салехарде, Лабытнангах. Приобрести жилье можно на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа.