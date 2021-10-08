Ямальские энергетики устроили День здоровья для детей с ограниченными возможностями

Сотрудники «Россети Тюмень» приняли участие в масштабном проекте для детей с особенностями развития, который прошел в Новом Уренгое. Вместе с педагогами, спортсменами и медиками энергетики устроили настоящий праздник для пятидесяти ребят. Юные новоуренгойцы смогли не только отдохнуть, но и получить важные знания с помощью познавательных игр.

Специально для мероприятия работники энергокомпании организовали площадку с манекеном для отработки оказания первой помощи. Дети и их родители с удовольствием участвовали в мастер-классе по безопасному обращению с бытовыми электроприборами, а некоторые даже решили попробовать свои силы в процессе «реанимации».

- Особенные дети такие же, как и все остальные. Любопытны и неусидчивы. Но, в силу своих особенностей, требуют к себе повышенного внимания, иногда многократного закрепления полученной информации. Именно поэтому участие специалистов компании в подобных мероприятиях всегда важно, - отметил начальник управления физической культуры департамента социальной защиты Нового Уренгоя Владислав Серебряков.

Кстати, за пару дней до мероприятия ямальские энергетики побывали в гостях у региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Милосердие», где тоже провели обучающую программу по профилактике детского электротравматизма. Ребятам рассказали об опасности удара током и напомнили, как нужно обращаться с электроприборами. О серьезных вопросах говорили в форме игры, ведь так юным северянам легче усваивать информацию.

- Каждый ребенок должен твердо знать основные правила по обращению с электричеством и четко понимать, что их соблюдение может спасти жизнь. Когда дети не осознают в полной мере, какую смертельную опасность несет ток, это приводит к трагическим последствиям. Мы ведем работу в небольших группах, так как все дети имеют разные особенности и потребности. Нам очень важно, чтобы дети развивались и получали знания в равных условиях с другими ребятами. Такие занятия позволяют детям понять, что их возможности также безграничны, как и у других, - подчеркнула руководитель организации «Милосердие» Людмила Бедненко.

Отметим, что подобные встречи в городе проходят на регулярной основе. Энергокомпания проводит активную работу, направленную на предупреждение несчастных случаев - как в быту, так и на энергообъектах.