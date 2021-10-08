В Пангодах по просьбе жителей ремонтируют дороги и внутриквартальные проезды

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымском районе подходит к концу период благоустройства. В числе оставшихся мероприятий - ремонт дорог.

- Так, жители поселка Пангоды неоднократно обращались ко мне с просьбой обратить внимание на состояние дорожного полотна. Поручил главе администрации поселка взять этот вопрос на личный контроль. За летний период здесь было отремонтировано около 2 километров дорог, - рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Также работы велись на улицах Полярников и Газодобытчиков, в том числе и во внутридвором проезде в районе дома №10, по улицам Набережная и Спортивная (участок №2) и ДСУ-26.

Сейчас ведется ремонт дороги на улице Спортивная (участок № 1), а также по внутридворовому проезду в районе дома № 45 по улице Ленина.

- Несмотря на то, что работы начались позже назначенного срока, планируем завершить их в скором времени, - добавил глава района.