Ноябрянка Валерия Смирнова завоевала гран-при в финале конкурса молодых исполнителей УрФО

Фото: Правительство ЯНАО

Ноябрянка Валерия Смирнова стала обладательницей гран-при XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ». Напоминаем, что финал конкурса прошел в Челябинске при участии молодых исполнителей Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Югры и Ямала.

Ямальская победительница выступила с композициями «А зима будет большая» (музыка и слова Ю. Визбора), «Женщина, которая поет» (музыка А. Пугачевой, Л. Гарина, слова К. Кулиева) и песней Гарика Сукачева «Я милого узнаю по походке».

Также регион представляли ноябрянин Ян Шелест, ставший лауреатом конкурса, и Станислав Батурин из Ямальского района - дипломант конкурса.

- В этом году на финал конкурса прибыли очень яркие и сильные конкурсанты из Ямала. Их выступления по достоинству были оценены нашими уважаемыми членами жюри. Ребята представили интересный разнообразный конкурсный репертуар. Приятно было наблюдать, как они поддерживали друг друга, вместе переживали и радовались победам каждого - настоящая сплочённая команда, - рассказала куратор конкурса Татьяна Иванова.