В Салехарде пункт вакцинации, расположенный в Культурно-деловом центре, продлил режим работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Салехарде пункт вакцинации, расположенный в Культурно-деловом центре, продлил режим работы. Теперь сделать прививку от коронавируса можно не только в будние дни, но и по выходным. Режим работы пункта вакцинации в КДЦ: пн-пт с 9:00 до 16:00 и сб-вс с 9:00 до 14:00.

Также напоминаем, что сделать прививку можно и в городской поликлинике по ул. Мира, д.39. Режим работы прививочных кабинетов: пн-пт с 9:00 до 17:00 (Кабинет №415) и сб-вс с 9:00 до 14:00 (Кабинет №109).

Запись на вакцинацию доступна по телефону колл-центра: 9-93-97, на портале Госуслуг и Единой электронной регистратуре ЯНАО. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.