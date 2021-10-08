В Овгорте монтаж кровли будущей школы выполнен больше чем наполовину

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В селе Овгорт продолжается строительство школы на 240 мест. На данный момент рабочие приступили к монтажу оконных стеклопакетов, а обустройство кровли завершено на 60 процентов.

В двухэтажном здании все ученики будут обучаться в одну смену, в среднем в каждом классе будет насчитываться по 15 человек. Ребят будут учить с применением современных передовых методов, для этого часть кабинетов оборудуют компьютерами, экранами и передвижными интерактивными досками. Также в образовательном учреждении появятся кабинеты психолога, логопеда и валеолога.

Кроме того, для безопасности детей в школе оборудуют медицинский блок с кабинетом врача, стоматолога и процедурным помещением.

Сейчас на строительном объекте трудится бригада из 49 человек. Окончание работ запланировано в третьем квартале следующего года