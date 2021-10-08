Ямальцы стали чаще говорить «Чао» и «Нихао»

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Жители Ямала стали чаще общаться с иностранцами. Объем звонков и минут в сравнении с прошлым годом увеличился на 60%. Также расширилась география международных контактов. Такой рост могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения.

Активнее всего ямальцы стали общаться с Китаем. Количество вызовов в Поднебесную за год показало рекордный рост в 15 раз. Также увеличились звонки в Италию, Австрию и Испанию. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики международных звонков.

Длительные беседы зафиксированы с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Сербией. Средняя продолжительность звонка составляет 3 минуты. Более продолжительные диалоги также происходят с жителями стран СНГ – Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Украина. Наибольшее число вызовов, как и годом ранее, приходится на Таджикистан и Узбекистан.

Самые короткие разговоры «по делу» обычно случаются между ямальцами, ирландцами, испанцами, румынами. На общение с представителями этих стран, как правило, хватает полминуты. Микробеседы в 10 секунд связисты фиксируют с швейцарцами.

В список новых направлений для общения жителей ЯНАО в этом году добавились Малайзия, Сингапур и Япония.

В смс-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить жители округа предпочитают с англичанами. В Великобританию из нашего региона ежемесячно улетает около 7 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились Польша и США.

Отметим, что Ямало-Ненецкий автономный округ занимает третье место в УрФО по общению с иностранцами. Округ обгоняет по длительности международных разговоров тюменцев, но уступает по звонкам иностранцам жителям ХМАО.