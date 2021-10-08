На Ямале еще 107 жителей заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 107 человек. С начала периода количество заболевших достигло 51 295.

Из общего числа болеющих 720 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 78 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 701 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 572. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 95 заражений COVID-19, за весь период - 43 723.

Выздоровели за последние сутки 102 человека, с начала пандемии - 49 223.

За последние сутки в России выявлено 27 246 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 346 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 717 356 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 566 человек, с начала пандемии - 6 819 796. Также за сутки зафиксировано 936 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 214 485 человек.