На Ямале отмечается рост заболевших коронавирусом и ОРВИ Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале отмечается ухудшение эпидобстановки: за последние две недели в округе возросло число заболевших ОРВИ и коронавирусом. Однако ситуация находится под контролем, в том числе благодаря вакцинации.

На сегодняшний день в регионе первым компонентом вакцины привились 177 тысяч 495 человек, а 171 тысяча 54 северянина полностью завершили иммунизацию. В первую волну активно прививались категории населения, которые часто контактируют с людьми: работники медучреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Однако для поддержания иммунитета необходима ревакцинация. На данный момент ее прошли 6 110 ямальцев.

Напоминаем, что сейчас в регионе оборудованы 79 прививочных пунктов. Они расположены на базе медицинских учреждений, в объектах культуры, спорта и в крупных торговых комплексах. Также в регионе создан достаточный запас вакцин «Спутник-V» и «Спутник Лайт», а накануне в округ поступил препарат «ЭпиВакКорона».

Сегодня, 8 октября, Управление Роспотребнадзора по ЯНАО приняло решение о введении обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых категорий населения.