В Пуровском районе медработники школ и детсадов будут осматривать детей перед допуском к занятиям

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Пуровском районе ввели новые правила для допуска детей, побывавших в контакте с больным коронавирусом, в школы и детсады. Теперь осматривать ребят будут медработники образовательных учреждений, а не поликлиник, как это было раньше.

Такое решение было принято коллегиально руководством Тарко-Салинской ЦРБ, Роспотребнадзора и районным Департаментом образования. Это поможет разгрузить детские поликлиники и повысит доступность медицинской помощи.

- С 11 октября все здоровые дети, после завершения срока изоляции по контакту с COVID-19, будут допущены к образовательному процессу после осмотра в медицинских кабинетах образовательных учреждений. При этом осмотр и допуск детей будет проводиться на следующий день после даты окончания карантина, - рассказали в городской больнице.

Школьникам необходимо обратиться в медицинский кабинет своего образовательного учреждения за 20-10 минут до начала первого урока, стоящего в расписании данного класса соответствующей смены. Воспитанникам детских садов - за 20-10 минут до начала приема в группах.