В Ноябрьске молодая мама подняла шумиху из-за отсутствия проезда к недостроенному парку

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

В Ноябрьске продолжается строительство парка, расположенного между Южным рынком и школой №6. Несмотря на то, что работа в самом разгаре, жители уже оценили новое место отдыха, прогуливаясь по тротуарам неспешным шагом и отдыхая на установленных лавочках.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Однако уже нашлись и те, кому обновленная территория пришлась не по вкусу.

- Построили парк, площадку, но подняться туда со стороны рынка на коляске просто невозможно. Приходится коляску на себе поднимать. Есть ли в планах вообще делать туда заезд?, - спрашивает возмущенная горожанка в соцсетях.

Между тем, в комментариях молодая мама не нашла поддержки. Большинство горожан осудили женщину за недовольство и посоветовали подождать окончания работ.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, обустройство входа в новый сквер со стороны рынка предусмотрено в планах. Эти работы выполнят в течение недели.

- Проектом предусмотрена не только дорожка, но и заезд для маломобильных граждан и мам с колясками, - добавили в ведомстве.