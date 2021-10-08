Ямальская прокуратура заставила администрацию двух сел привести в порядок местные кладбища Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Ямальского района обнаружила многочисленные нарушения в содержании нескольких кладбищ.

- Установлено, что на территории сел Новый Порт и Сеяха имеются кладбища, которые фактически не обволованы. Кроме того, там не установлены контейнеры для мусора. Таким образом, должностные лица администраций местных поселений не обеспечили их надлежащее содержание, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим главам поселений были внесены представления, которые остались без удовлетворения. Далее последовало обращение в суд с исковыми заявлениями, которые обязывали власти организовать обволование территорий кладбищ и установить площадки для накопления отходов.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Их исполнение находится на контроле ведомства.