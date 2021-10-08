В Лабытнанги оштрафовали руководство детсада, в котором серьезно травмировался ребенок

В Лабытнанги оштрафовали руководство детсада, в котором серьезно травмировался 5-летний мальчик Фото: Вера Зенина

Прокуратура Лабытнанги наказала руководство детского сада, где пострадал 5-летний ребенок. Происшествие случилось, когда мальчик отправился на прогулку вместе со всей группой. В какой-то момент ребенок упал и получил тяжелую травму головы.

Далее сотрудники дошкольного учреждения сообщили о произошедшем родителю мальчика, который отвел его в больницу.

- В связи с необеспечением охраны жизни и здоровья воспитанника, заведующая детского сада оштрафована на 15 тысяч рублей по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся), - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Кроме того, при обращении родителя за медицинской помощью, больница не сообщила о случившимся в отдел полиции для проведения проверки. Это привело к тому, что медучреждение вынесено предупреждение по ст. 19.7 КоАП РФ.