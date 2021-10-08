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В Ноябрьске после капитального ремонта открылась дорога по ул. Высоцкого (первый участок от ул. Изыскателей до ул. Советской). Там появились комфортные стоянки для автомобилей - 100 парковочных мест и просторные тротуары протяженностью более 1 500 метров. Также обустроили велодорожки, заменили освещение и убрали под землю инженерные коммуникации.

- Подрядчик выполнил работы раньше установленных сроков. Надеюсь, что пешеходам, любителям велопрогулок и водителям теперь будет комфортно передвигаться по обновленной дороге, - отметил глава города Алексей Романов.

В следующем году планируется обновить второй участок дороги (от перекрестка с ул. Советской до ул. Магистральной). Его длинна чуть более 400 метров.