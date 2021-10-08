На Ямале разработают развивающие наборы для дошкольников из кочевых семей

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале Региональный институт развития образования совместно со студентами педагогических специальностей Ямальского многопрофильного колледжа приступил к разработке набора для малышей из кочевых семей. Он поможет тундровым детям быстрее адаптироваться к обучению в детском саду и школе.

- Идея создания такого набора обсуждалась с педагогами и учеными в рамках V Арктического образовательного форума и получила одобрение. Мы хотим поддержать родителей в развитии дошкольников, чтобы в дальнейшем им легче было начать обучение в школе. Мы со студентами приступили к разработке «Коробки дошкольника», которая должна содержать необходимый и достаточный набор учебных материалов для игр и занятий детей с родителями, а также с кочевыми педагогами, - рассказала директор регионального института развития образования Татьяна Рогозина.

К обсуждению проекта и составлению набора привлекли студентов, которые хорошо знают условия обучения и жизни в тундре. Многие из них поступили в колледж после окончания школ-интернатов.

Прототип набора для дошкольника-тундровика появится весной 2022 года.