В Лонгъюгане открылась спортплощадка для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Лонгъюгане открылась первая универсальная спортивная площадка, где можно играть сразу в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Для удобства жителей на территории установили скамейки и урны, провели уличное освещение, оборудовали парковочные места и постелили газоны.

- Уже сейчас, несмотря на прохладную погоду, площадка заполнена любителями здорового образа жизни, - отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Также он сообщил, что спортивные площадки весьма востребованы у жителей муниципалитета. На них занимаются не только дети и молодежь, но и взрослые.

Добавим, что строительство площадки в Лонгъюгане велось в рамках программы Формирование комфортной городской среды.