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Происшествия8 октября 2021 5:36

Поверив мошенникам, ноябрянка лишилась почти 150 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Поверив мошенникам, ноябрянка лишилась почти 150 тысяч рублей

Поверив мошенникам, ноябрянка лишилась почти 150 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась 33-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

- Было установлено, что потерпевшей позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит, а чтобы сохранить сбережения, необходимо перевести их на безопасный счет, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге, поверив в сказанное, женщина выполнила под диктовку указанные действия, отправив аферистам 149 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Кража денежных средств с банковского счета».