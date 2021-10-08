Поверив мошенникам, ноябрянка лишилась почти 150 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась 33-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

- Было установлено, что потерпевшей позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит, а чтобы сохранить сбережения, необходимо перевести их на безопасный счет, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге, поверив в сказанное, женщина выполнила под диктовку указанные действия, отправив аферистам 149 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Кража денежных средств с банковского счета».