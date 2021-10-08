Погода на Ямале на 8 октября: дождь и сильный ветер

Погода на Ямале на 8 октября. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 8 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +1. Ветер 10-17 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром и вечером - дождь. Днем +8, ночью +3. Ветер 7-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 8-12 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 9-16 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 8-15 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.