При поддержке АО «Транснефть – Сибирь» в г.Тобольске состоялось вручение премии имени Федора Конюхова

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» оказало содействие Тюменскому региональному благотворительному фонду «Возрождение Тобольска» в организации и проведении церемонии вручения Всероссийской премии имени российского путешественника, художника и писателя Фёдора Конюхова.

Финансовая помощь оказана в рамках реализации программы благотворительной деятельности предприятия. Организаторами мероприятия также выступила администрация г. Тобольска. Награждение лауреатов состоялось в г.Тобольске в шестой раз.

Премия традиционно вручается в шести номинациях за достижения в области литературы, изобразительного искусства, научных и исторических исследований, меценатства, а также за проявление героизма, мужества и силы духа в экстремальных условиях. Она призвана поддерживать интерес общественности к людям, чье творчество, научная и общественно-значимая деятельность, героические свершения и поступки стали примером бескорыстного служения во благо Родины.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Среди лауреатов - известная ненецкая писательница, общественный деятель А.П. Неркаги, народный художник Российской Федерации Н.С. Сафронов, автор скульптурно-мемориального комплекса «Тоболяков бессмертный полк» С.В. Титлинов, ветеран спорта, инициатор легкоатлетического «Менделеевского пробега» А.М. Березин.

«Развитие культуры, искусства, просвещения в регионах присутствия производственных объектов – одно из важных направлений программы благотворительной деятельности нашего предприятия. И поддержка инициатив, подобных этой премии, – тому свидетельство. Это большое культурное событие, объединяющее путешественников, искателей, созидателей и всех увлеченных своим делом, творческих людей», – отметил начальник Тобольского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» А.А. Ходосевич.

В 2021 году предприятие выделило свыше 1,5 млн рублей общественным организациям, детским творческим студиям на приобретение сценических костюмов, изготовление архитектурно-скульптурных композиций, проведение общественно-значимых мероприятий.