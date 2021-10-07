Пуровская полиция разыскала преступника, который обманул таркосалинку при покупке шубы

Пуровская полиция установила преступника, который обманул таркосалинку при покупке соболиной шубы Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская полиция разыскала преступника, который обманул 40-летнюю жительницу Тарко-Сале, выманив у нее 30 тысяч рублей.

- Было установлено, что женщина увидела в социальной сети объявление о распродаже меховых изделий. Заинтересовавшись шубой из меха соболя, заявительница списалась с предполагаемым продавцов, который сообщил, что для покупки изделия необходимо внести предоплату в размере 30 тысяч рублей. После того, как женщина перевела деньги, страница с объявлением была удалена, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемого удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 27-летний неоднократно судимый житель Пермской области.

Желая обогатиться, он создал фейковый аккаунт, где разместил информацию о продаже женских меховых шуб. Оперативникам задержанный признался, что полученные деньги потратил на личные нужды.

На данный момент преступник уже находится в колонии, где отбывает наказание за ранее совершенные преступления. А уголовное дело с участием таркосалинки отправлено в суд для дальнейшего рассмотрения.