Жительница Нового Уренгоя оформила крупный кредит и перевела деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1990 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Все началось с того, что потерпевший позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

- Под предлогом отмены операции по оформлению потребительского кредита, мошенник убедил женщину оформить в онлайн-банке уже реальный заем на 271 тысячу рублей, а затем продиктовать код, пришедший в смс-сообщении. После совершения указанных действий северянка лишилась денег, а злоумышленник перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.