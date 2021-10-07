В Тарко-Сале расследуют смерть рабочего на строительной площадке Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, происшествие случилось 31 августа на территории строительной площадки одного из нефтегазоконденсатных месторождений.

- В тот день группа рабочих занималась монтажом конструкций. Далее водитель погрузчика, двигаясь с крупногабаритным грузом, закрывающим обзор, наехал на 55-летнего рабочего. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.