На Ямале еще 108 жителей заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 108 человек. С начала периода количество заболевших достигло 51 188.

Из общего числа болеющих 697 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 86 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находится на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 698 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 560. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 96 заражений COVID-19, за весь период - 43 628.

Выздоровели за последние сутки 97 человек, с начала пандемии - 49 121.

За последние сутки в России выявлено 27 550 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 519 (9,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 690 110 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 330 человек, с начала пандемии - 6 799 230. Также за сутки зафиксировано 924 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 213 549 человек.