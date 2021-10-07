Первым кандидатом на должность главы Приуральского района стал сотрудник аксарковской администрации

Фото: администрация Приуральского района

На пост главы Приуральского района появился первый кандидат. Документы на участие в конкурсе подал 33-летний сотрудник аксарковской администрации Александр Филиппов. На данный момент он занимает пост начальника отдела по вопросам муниципального хозяйства.

Напоминаем, что конкурс по отбору кандидатов на должность главы района пройдет в два этапа. Подать документы можно до 20 октября включительно.

Прошедшие конкурсный отбор претенденты предстанут перед депутатами Думы Приуральского района, где презентуют свои проекты по развитию муниципалитета. Имя нового главы станет известно уже 1 ноября.