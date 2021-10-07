На Ямале более 110 тысяч жителей привились от гриппа

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 6 октября, в округе вакцинировался уже 56 401 взрослый (из них 427 беременных женщин) и 53 728 детей.

- В среднем прививка предотвращает порядка 60% случаев заболевания у здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 64 лет. К тому же грипп - очень заразная болезнь, и чем больше людей будут ее переносчиками, тем больше окружающих они подвергнут опасности, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

До конца года ямальские медики планируют привить 110 тысяч детей и почти 210 тысяч взрослых. Особое внимание уделяется группам риска, к которым относятся работники сферы здравоохранения и образования, беременные женщины, люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.

Сделать бесплатную прививку можно во всех поликлиника региона. При этом стоит помнить, что период между вакцинациями от гриппа и коронавируса должен составлять не менее месяца.