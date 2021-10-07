В Ноябрьске сразу одиннадцать предпринимателей получили субсидию на реализацию инвест-проектов

Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске сразу одиннадцать предпринимателей стали обладателями субсидии, с помощью которой можно возместить часть затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Отметим, что общая сумма субсидии составила более 8 миллионов рублей.

Так, один из победителей конкурса - медицинский центр «Академия здоровья» - уже закупил хирургический лазер, который позволит проводить амбулаторные операции в рамках одного дня.

А индивидуальный предприниматель Иван Байков откроет в центре города ресторан быстрого питания под названием «Dodo Brands». Сейчас бизнесмен заканчивает ремонт с учетом доступности объекта для маломобильных граждан.

- Реализация этих проектов - это не только развитие города и расширение спектра услуг и товаров для ноябрян, но и создание 80 новых рабочих мест, - отметил замглавы администрации Ноябрьска Сергей Горбачев.

Отметим, что господдержка бизнес-проектов осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».