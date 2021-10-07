В Приуральском районе задержали браконьеров, наловивших рыбы на 10 миллионов рублей

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Приуральском районе возбудили уголовное дело в отношении четырех жителей поселка Белоярск, которые незаконно ловили рыбу на реке Малая Обь. Злоумышленников задержали 2 октября сотрудники районной полиции.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители поселка Белоярск, которые занимались незаконным выловом рыбы Чир в количестве 40 особей. Кроме того, еще 2 776 особей Чира было изъято по месту жительства мужчин. Также правоохранители обнаружили 2 особи Муксуна и 6 особей Нельмы, занесенных в Красную книгу РФ. Разрешение на вылов у них отсутствовало, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Фото: УМВД России по ЯНАО

В результате противоправной деятельности государству причинен материальный ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также они обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в особо крупном размере».