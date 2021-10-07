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Общество7 октября 2021 9:17

У жителей Салехарда остался один день, чтобы предложить идеи по благоустройству города

Заявки принимаются в управлении транспорта и городского хозяйства
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда еще могут предложить идеи по благоустройству общественных мест. Варианты принимаются в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях со сроком реализации 2023-2024 гг.

Задача конкурса заключается в том, чтобы создать общественное пространство, где жители и гости города смогут приятно проводить время, заниматься спортом или творчеством.

Предложения по благоустройству принимаются в управлении транспорта и городского хозяйства по адресу: ул. Свердлова, д. 49, каб. 201 или электронной почте: utgh@slh.yanao.ru.

Территория, набравшая наибольшее число голосов среди членов конкурсной комиссии, будет обустроена в рамках конкурса.