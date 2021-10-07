В Ноябрьске пьяный рецидивист без прав отправился в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудили местного жителя, который в очередной раз сел пьяным за руль. Мужчину задержали в августе текущего года сотрудники ДПС. По результатам медицинского освидетельствования, проведенного в присутствии незаинтересованных лиц, ноябрянин находился в состоянии опьянения.

Позже стало известно, что мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение аналогичных преступлений - в октябре 2017 года и в январе 2018 года.

В связи с этим суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ноябрянин не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок три года.

В итоге осужденный был взят под стражу в зале суда и направлен под конвоем в исправительное учреждение.