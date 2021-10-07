На Ямал поступила очередная партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямал поступило еще 1 620 доз вакцины «ЭпиВакКорона», с помощью которой можно будет привить 810 человек.

Сейчас препарат уже распределяется по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки: при температуре от +2 до +8 градусов.

Напоминаем, что «ЭпиВакКорона» - это однокомпонентная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Вакцина против коронавируса поступает в регион еженедельно. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг и колл-центры поликлиник. Перед прививкой пациента обязательно осматривает врач, а после человек остается под наблюдением медиков в течение получаса.