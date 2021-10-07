В Ноябрьске после затянувшегося ремонта открылись детсады «Колокольчик» и «Росинка»

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске после капремонта кровель открылись детские сады «Колокольчик» и «Росинка». Все это время воспитанники посещали другие дошкольные учреждения, что было не совсем удобно для родителей, малышей и воспитателей.

Напоминаем, что сроки открытия этих садов были сдвинуты из-за ошибки подрядчика, который впервые проводил в городе подобные работы. Организация нарушила технологию ремонта и не рассчитала свои мощности. В связи с этим объекты находились на постоянном контроле у главы Ноябрьска Алексея Романова.

К счастью, существующие проблемы все же удалось решить совместными усилиями, и вот уже детские сады встретили своих воспитанников.

Однако за нарушение сроков подрядной организации все же придется ответить.

- В отношении подрядчика проведут претензионную работу: это штрафы и неустойки. Также документы направят в ФАС для привлечения предпринимателя к административной ответственности, - рассказал замглавы администрации города Юрий Петров.