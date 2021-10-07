Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске проведут фестиваль локального творчества «АРТ-Loc». Организовать его поможет грант в размере чуть более полумиллиона рублей, который получил участник арт-резиденции «Миксер» Роман Бондаренко.

Молодой человек стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках заезда «ГОРОД.ТОЧКА РОСТА» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Его инициатива бала признана лучшей, обойдя почти 50 конкурентов.

Сам фестиваль «АРТ-Loc» - это не менее семи творческих площадок, на которых пройдут лекции, выставки, мастер-классы, перфомансы, концерты и другие активности. В целом проект активизирует и поддержит локальные городские творческие и бизнес-сообщества.