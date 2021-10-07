В Тарко-Сале укладывают тротуары сразу на трех улицах

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Тарко-Сале продолжаются работы по благоустройству. На данный момент в городе укладывают тротуары по улицам Авиаторов и Геофизиков, а также в микрорайоне Комсомольском. Еще один новый тротуар появится в районе перекрестка улиц Таежной и Промышленной.

А вот между зданиями детской поликлиники и начальной школы № 2 укладка двух тротуарных дорожек уже завершена. Сейчас там ведется благоустройство прилегающей территории.

По словам главы Пуровского района Антона Колодина, завершить все работы планируется до наступления холодов.

Также напоминаем, что в городе приводят в порядок территорию возле озера Окуневое. Это будет место, которое понравится и детям, и взрослым. Там появятся игровая, спортивная зона и парковка для автомобилистов