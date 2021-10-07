Ямальские больницы готовятся к массовой ревакцинации жителей, которая, по прогнозам медиков, начнется уже в октябре. Это связано с тем, что именно полгода назад северяне стали массово прививаться против коронавируса.

На сегодняшний день на Ямале полный курс вакцинации прошли порядка 175 500 человек, а ревакцинацию - около 6 тысяч.

Напоминаем, что повторную прививку необходимо делать каждые шесть месяцев. Также ревакцинацию могут пройти все, кто переболел коронавирусом более полугода назад. Это поможет не допустить снижения уровня антител, необходимого для защиты организма от тяжелого течения болезни.

- Мы отмечаем, что новые штаммы вируса имеют довольно тяжелое течение. Чтобы предотвратить распространение инфекции и введения дополнительных ограничительных мероприятий, необходимо своевременно пройти повторную вакцинацию. Это очень важно для поддержания коллективного иммунитета и позволяет защитить не только себя, но и детей, а также людей с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Сейчас на Ямале развернуто 79 пунктов вакцинации. Для удобства жителей они расположены не только в медицинских учреждениях, но и в объектах культуры, спорта и крупных торговых комплексах.

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