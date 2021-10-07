В Ноябрьске таксист сбил маму с младенцем в коляске

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО
На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 6 октября на ул. Дзержинского, д. 24 в Ноябрьске.
- Около 11:13 водитель «Datsun», двигаясь задним ходом, сбил женщину с коляской, в которой находился маленький ребенок. В результате ДТП малыш получил травмы, - добавили в ведомстве.
После происшествия маму с ребенком госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года - 3 642, в которых 22 человека погибли и 211 травмированы, в том числе 20 детей.
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