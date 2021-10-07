В Гыде появился этногородок с чумом и местом для выделки шкур

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

В Тазовском районе заканчивается сезон благоустройства, который также затронул малые поселения. Так, в северном селе Гыда появился этногородок.

На площадке расположились чум, нарты и место для выделки шкур. Экспонаты будут использоваться для проведения различных мероприятий и мастер-классов.

- Жители и гости села смогут посетить этноплощадку в любое время. Очень рад, что окунуться в атмосферу традиционного уклада жизни тундровиков, познакомиться с национальными промыслами и ремеслами ненцев каждый желающий сможет без выезда в тундру, - отметил глава района Василий Паршаков.

Первыми посетителями этногородка стали дети из школы-интерната. Мальчишки и девчонки осмотрели чум и по достоинству оценили площадку, на которой они будут частыми гостями.

Отметим, что работы велись в рамках проекта «Комфортная городская среда»