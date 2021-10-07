Погода на Ямале на 7 октября: снова дожди

Погода на Ямале на 7 октября Фото: Вера Зенина

В четверг, 7 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 8-12 м/с.

Надым: облачно, вечером - дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 5-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером - дождь. Днем +8, ночью +5. Ветер 6-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +7, ночью +5. Ветер 8-13 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - дождь. Днем +9, ночью +5. Ветер 6-12 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +8, ночью +5. Ветер 6-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +8, ночью +6. Ветер 7-11 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +8, ночью +5. Ветер 6-13 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.