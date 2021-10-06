Участок трассы между Салехардом и Аскаркой заасфальтировали по новой технологии

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На Ямале заканчивается ремонт трехкилометрового участка трассы Салехард-Аксарка. Здесь для восстановления дорожного покрытия применялся новый для округа материал - щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь SMA-16, подобранная на основе системы объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей «Superpave».

Состав смеси подобран в лаборатории Росдорнии с учетом климатических условий региона - сезонных температур, влажности, а также интенсивности движения.

- При подборе этой смеси применяются узкие фракции щебня и новый вид вяжущего вещества, за счет чего повышаются транспортно-эксплуатационные характеристики. Для водителя внешне асфальт ничем не будет отличаться, но характеристики его значительно лучше, - рассказал специалист технического надзора Андрей Шишкин.

Каждая фракция щебня в зависимости от размера занимает свое оптимальное положение. Таким образом, дорожное полотно становится более устойчивым к сдвиговым, статическим и динамическим нагрузкам (исключается быстрое появление ямочности и колейности, повышается износостойкость).

Долговечность смеси во многом зависит от качества связывающего битума. Технология «Superpave» предполагает точный подбор битума по специально созданной шкале PG Grade. Он основывается на анализе характеристик в районе выполнения работ: особенность природных условий, интенсивность нагрузок при автомобильном движении, максимально высокие показатели летней и зимней температуры за последние годы.