Житель Салехарда купил дорогой ноутбук в несуществующем магазине Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Все началось 23 сентября, когда мужчина нашел в Интернете объявление о продаже ноутбука стоимостью 41 993 рубля.

- Потерпевший ввел на сайте реквизиты своей банковской карты, после чего произошло списание средств на вышеуказанную сумму. В тот же день мужчине позвонил некий человек, он уточнил адрес доставки и пояснил, что позже с ним свяжется курьер для передачи ноутбука. В течение нескольких дней потерпевший пытался сам связаться с представителем фирмы, однако на звонки никто не отвечал, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге салехардец остался без денег и ноутбука - техника так и не была доставлена.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».