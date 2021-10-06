Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль за соблюдением антиковидных мер на Ямале

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание, посвященное борьбе с коронавирусом. Участие в нем приняли члены правительства округа и руководители органов власти, главы муниципалитетов, представители предприятий, а также руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко. Она и рассказала о текущей эпидемиологической ситуации.

Так, на прошедшей неделе отмечен рост заболеваемости в пределах 10%, а 5 октября зафиксировано 105 новых случаев. По словам Людмилы Нечепуренко, это связано с высоким уровнем тестирования - его проходят все пациенты с симптомами ОРВИ.

Что касается сфере образования, то на данный момент в округе нет ни одного закрытого учреждения.

- Мы видим, что эффективно работает механизм разобщения отдельных классов и групп в детских садах, где есть заболевшие. Полный перевод системы образования на дистант не требуется, - сообщила Людмила Нечепуренко.

На данный момент заболеваемость в округе находится на уровне прошлого года. Это дает возможность санитарным врачам говорить о сезонности и делать прогнозы.

В свою очередь Дмитрий Артюхов поручил усилить работу по всем направлениям: это и контроль за соблюдением противоэпидемических требований, и вакцинация, и готовность системы здравоохранения при необходимости развернуть дополнительные койки.