На Ямале в двух соцучреждениях появится новое оборудование для реабилитации

Фото: Правительство ЯНАО

Организации соцобслуживания из Салехарда и Тазовского района выиграли гранты по 500 тысяч рублей на приобретение реабилитационных тренажеров и оборудование для пожилых, детей-инвалидов и граждан, перенесших различные заболевания.

Таким образом, в обеих организациях появится почти по 30 новинок, предназначенных для укрепления организма, восстановления утраченных возможностей, формирования отсутствующих навыков, развития умственных способностей и мышления, координации и тактильной чувствительности.

- Мы знаем, что очень важно своевременно и правильно оказывать помощь нашим подопечным. Поэтому регулярно изучаем современные тенденции в реабилитации, пишем новые проекты и технологии, чтобы работа с пожилыми и инвалидами была еще более качественной. Привлеченные средства позволят повысить эффективность услуг и сделают процесс более увлекательным, - рассказала директор Тазовского центра «Забота» Оксана Садовская.

В «Заботе» тазовчане будут укреплять здоровье при помощи нового оборудования для занятия йогой, скандинавской ходьбой и теннисом. В списке проекта - фитболы, велосипеды, миостимулятор, анализатор состава тела и комплект для приготовления кислородных коктейлей.

А в Салехардском центре соцобслуживания пожилых и инвалидов приобретут около десяти развивающих наборов для малышей, в том числе разработанных по методу «Монтессори».