На Ямале еще 106 человек заболели коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 106 человек. С начала периода количество заболевших достигло 51 080.

Из общего числа болеющих 694 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 84 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находится на ИВЛ, 0 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 697 человек.

Также за сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 548. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 87 заражений COVID-19, за весь период - 43 532.

Выздоровел за последние сутки 91 человек, с начала пандемии - 49 024.

За последние сутки в России выявлено 25 133 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 182 (8,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 662 560 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 19 841 человек, с начала пандемии - 6 778 900. Также за сутки зафиксировано 929 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 212 625 человек.