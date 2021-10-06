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Общество6 октября 2021 11:50

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги может закрыться из-за ветра

Ожидаются порывы до 20 м/с
Марина Прохорова
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Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Жителей Салехарда и Лабытнанги предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые могут сказаться на работе паромной переправы. Информация об этом появилась на странице регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в соцсетях.

- Ожидаются неблагоприятные метеоусловия (ветер порывами до 20 м/с). Возможны ограничения работы паромной переправы и пассажирской навигации. Убедительная просьба, планировать свои поездки заранее, - говорится в сообщении.

Напоминаем, что сейчас между городами курсируют шесть паромов. Перевозками занимается ИП Думанищев.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также информация о работе паромов доступна по телефону диспетчерской: +7 (34992) 7-17-04. Кроме того, у ямальцев есть возможность наблюдать за работой паромной переправы онлайн.