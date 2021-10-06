На новой спортплощадке в Мужах «с корнем» вырвали один из тренажеров

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Мужах открылась многофункциональная спортивная площадка для детей и взрослых. Она находится в северной части села на ул. Кедровой. По самым скромным подсчетам, ежедневно ее будут посещать около ста человек.

Однако нашлись и те, кому новое пространство пришлось не по душе. Один из тренажеров уже вырвали «с корнями». Такое отношение сильно расстроило главу Шурышкарского района Олега Попова.

- Земляки, призываю вас бережно относиться к объектам благоустройства, чтобы они долго радовали односельчан и гостей, - написал он в своих соцсетях.

Добавим, что на площади в 1 800 квадратных метров расположились турники, рукоход, брусья, «велосипед» и другие тренажеры. Кроме того, появилось пространство для игры в стритбол - это вид баскетбола с тремя участниками в команде.