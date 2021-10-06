Любовь к громкой музыке обернулась для ноябрянина проблемами с законом Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске осудят местного жителя, который обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции. Все началось 4 сентября, когда недовольные жильцы одного из домов сообщили в дежурную часть о своем соседе, который вынес колонки на лестничную клетку и громко включил музыку.

- Наряд полиции, прибывший по вызову, обнаружил правонарушителя в коридоре в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудники попытались доставить мужчину в отделение, он нанес несколько ударов ногой по рукам и ногам одному из правоохранителей, тем самым причинив ему телесные повреждения, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.