Фото: администрация Приуральского района

В Приуральском районе стартовал конкурс по отбору кандидатов на должность главы администрации, который пройдет в два этапа. Подать документы можно до 20 октября включительно.

В первом этапе специальная комиссия рассмотрит документы, представленные претендентами, на предмет полноты содержащихся в них сведений, оценит соответствие кандидатов установленным требованиям и примет решение о допуске или об отказе к следующему этапу конкурса.

На втором этапе комиссия оценит профессиональные и личностные качества претендентов во время индивидуального собеседования.

В итоге прошедшие конкурсный отбор кандидаты предстанут перед депутатами Думы Приуральского района, где презентуют свои проекты по развитию муниципалитета. Имя нового главы станет известно уже 1 ноября.